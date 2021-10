Què fer, quan no saps què fer? Sense saber com actuar. Pot ser que tinguis un rumb fixat. Pots saber perfectament el que vols, però això no és incompatible amb no saber què fer. Un pot sentir-se bloquejat o sense energia. Sabent com és el camí, però sense forces per caminar-lo o sense saber com fer-ho.

En la vida passarem per diferents etapes. Unes més estables que altres. A vegades no són ni millors, ni pitjors, només diferents. Si et sents així les dues primeres coses que hauries de mirar en la teva vida són: Dorms vuit hores seguides? Menges ordenadament?

La primera és la més important de totes. Ho he comentat més d’una vegada en els meus articles. Dormir bé és molt important. Una vegada tenim això solucionat, menjar ordenadament. Tot això al final ens porta a tenir una certa rutina dins les nostres vides. Important quan estàs “sense saber”. En realitat mai sabem res, ja ho deia Sòcrates: “Només sé que no sé res”. En realitat podem pensar en el que volem fer i on volem arribar, però la vida és un misteri i mai sabem que succeirà, no només demà, sinó d’aquí d’un minut.

Per tant, si en un moment de la vida et trobes “sense saber” no et preocupis massa, la inspiració acabarà apareixent com sempre.

