Sense motivació

Omar El Bachiri. Psicòleg

L’ésser humà som un animal actiu i, per tant, hem de moure’ns per a no emmalaltir. La manca d’exercici físic és la principal causa de mort perquè comporta problemes cardiovasculars, de respiració i d’obesitat. Amb això vull dir que estant motivats a fer exercici físic, ens estalviem una gran part d’aquests problemes. Per tant, aquesta és la clau per a moure’ns i un dels pitjors enemics que té és quan ens ho donen tot fet perquè arriba un punt que no valorem l’esforç que comporta. Un exemple són els adolescents apàtics, joves avorrits dels seus joguets (telèfon mòbil, tauletes, ordinador, bici, moto, etc.) objectes que han obtingut sense cap esforç mental, físic, ni econòmic.

No estan motivats en fer res, van a l’escola per inèrcia perquè es la seva obligació, però no li troben sentit a estudiar, ni aconseguir cap títol acadèmic perquè no entenen la seva importància. Estan acostumats a demanar i rebre immediatament, no tenen la necessitat d’esforçar-se i amb el temps se senten inútils perquè res depèn d’ells. A tall d’exemple exposaré unes situacions que poden semblar genials, però que son destructives mentalment: imaginem que anem a sopar al restaurant i que al moment de pagar ens diuen que està tot pagat; anem de compres i tampoc hem de pagar; la factura de la llum, del telèfon, de l’Internet, del gimnàs i, fins i tot, els impostos els tenim de franc.

És a dir, que algú altre paga les nostres factures i, per tant, els nostres diners no tenen cap valor perquè només demanant, aconseguim tot allò que volem. Arribarà un punt que ens sentirem inútils socialment perquè sentirem que no aportem res, que no som cap valor afegit. Aleshores, no tindrem cap motiu per a anar a treballar donat que, tenim la supervivència assegurada: el lloguer o hipoteca del pis, el menjar, la vestimenta, els medicaments, etc. En definitiva, tindrem la sensació de ser igual que un animal de companyia, només que amb la capacitat de raonar i, malauradament, arribarem a la conclusió que sobrem.





