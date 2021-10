El Consell de Ministres ha acordat aquest dimecres eliminar l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’escola. Així, els alumnes ja no caldrà que la portin, com tampoc els caldrà als docents immunitzats.

Per aquells docents que l’hagin de dur, perquè no estan immunitzats o perquè no volen prescindir-ne, caldrà que la mascareta faciliti la visió de la boca per tal de facilitar la comprensió dels alumnes.

Seguirà ampliació