Juan Juncosa

Sense energies, sense capacitat de lluitar, en definitiva, sense ganes de res. Al llarg de la vida viuràs tràngols o situacions complicades que t’esgoten tant físicament com mentalment. La teva força, el teu vigor i el teu ímpetu passen a estar sota mínims o inexistents. No et ve de gust res, presagies o sospites que res et sortirà bé. Potser aquesta sensació s’ha generat perquè la direcció en la qual vas no és la correcta, i veus que t’estavellaràs, i ja no et queden forces ni ànims per a continuar intentant el canvi de direcció.

Sigui com sigui la situació que t’ha portat a sentir-te així, no et mortifiquis més amb aquesta sensació o per no fer res. A vegades l’única cosa que un necessita és descansar una mica. Si et falten forces, descansa. Quan un té son dorm, quan té gana menja, quan estàs cansat necessites descansar.

Per més complicada que sembli la vida, les necessitats bàsiques són així. Encara que creguis que no pots descansar, hauràs de fer-ho. Perquè si no ho fas, el teu cos al final no resistirà i llavors al problema se sumarà una salut perillosa. En definitiva… si et mors, si acabes hospitalitzat? Què faràs llavors? Igual que la pluja passa, igual que les estacions canvien, si reposes, també se n’aniran les ganes d’estar sense fer res. Divertir-se és una de les millors medicines. Hi ha diferents maneres de fer-ho, juga, escolta música… entretenir-se és el millor.





