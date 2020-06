Sense canvis les darreres hores en els casos de COVID-19 a l’àrea de la Seu d’Urgell

El nombre de persones aïllades a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell es manté sense canvis aquest començament de setmana. A data d’avui hi ha 66 veïns i veïnes en seguiment, els mateixos que diumenge passat, dels quals 13 són positius confirmats de COVID-19. Pel que fa a la resta, 24 són casos sospitosos i 28 contactes sense símptomes.

Des de l’inici de la pandèmia s’ha donat l’alta a 380 persones que han restat aïllades. Tot i que aquest dimarts no hi ha hagut cap nova alta, des del Sant Hospital valoren positivament el fet que no aquests dies no s’ha detectat nous positius.

Amb relació a la prevenció del coronavirus, el centre mèdic urgellenc ha aprofitat per recordar que les mascaretes no són efectives si no cobreixen la boca i el nas. Per això, han demanat a la població que les facin servir correctament, tot tapant els punts de la cara pels quals el virus pot entrar al cos o bé, en cas de ser-ne portador, es pot transmetre a d’altres persones. L’hospital també remarca que, pel que fa a les màscares d’un sol ús, no s’han de llençar “ni a terra ni al vàter ni a la natura”, sinó que s’han de dipositar als contenidors de color gris. Cal recordar que el Govern espanyol acaba d’aprovar que l’ús d’aquesta protecció serà obligatori des que s’acabi l’estat d’alarma i fins que no es trobi una vacuna o un tractament contra el coronavirus.

Al conjunt de Catalunya, aquest dimarts s’han registrat 171 nous positius, 88 altes hospitalàries i 5 noves defuncions. En total ja hi ha 68.670 positius confirmats, 12.408 defuncions i 38.687 altes hospitalàries. Resten 117 pacients ingressats a les UCI.