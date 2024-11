S’enceta el cicle ‘Llegim el Pirineu’, a la Seu

Cartell anunciador del cicle ‘Llegim el Pirineu’

La llibreria El Refugi enceta un nou cicle: ‘Llegim el Pirineu’. La proposta consistirà en trobades amb escriptors pirinencs, per a conversar sobre alguna de les seves obres, i neix amb el suport l’Associació Llibre del Pirineu. El cicle s’inaugura avui dijous, a les 7 del vespre, al local d’El Refugi, al carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell, i el tret de sortida el donarà l’escriptor i professor urgellenc Joan Obiols, que parlarà amb els assistents sobre el desè volum de la seva col·lecció ‘Viatge Universal pel Pirineu’, que va cloure amb un llibre dedicat a l’Alt Urgell.

La nova iniciativa, que es farà un dijous al mes, ja té set sessions programades fins al final d’aquesta temporada. La segona serà el 19 de desembre i comptarà amb Pep Coll, que parlarà de la novel·la Els crims de la mel. I ja al 2025, a les següents es parlarà dels llibres Les estrelles de Lilith, amb Laura Casanovas (30 de gener); Nou viatge al Pirineu, amb Núria Garcia Quera (27 de febrer); Mentre duri la flama, amb Jaume Albert (27 de març); Alfabet a l’ombra, amb Joan Graell (17 d’abril), i Som de poc dir, amb Isidre Domenjó, president de l’Associació Llibre del Pirineu (29 de maig).

Paral·lelament, El Refugi ja ha fet pública la seva agenda d’aquest desembre. Bona part de les activitats es faran al vespre, a partir de les 7, i la primera serà dimarts vinent, dia 3, amb una sessió del Club de Poesia dedicada a Joan Salvat-Papasseit. El dia següent, dimecres 4, Roser Calvo presentarà a la ciutat el seu llibre La dèria de viatjar.

Dimecres 11, dins el cicle El Refugi Sonor, hi haurà un concert del conjunt Esperit!, amb l’entrada al preu de 5 euros. Dijous dia 12, Josep de Moner donarà a conèixer el seu llibre Estimat Manel. I dissabte dia 14, durant tot el dia hi haurà una jornada de La Traça Cultural, que es completarà amb un concert acústic del grup Ebri Knight.

Dimarts dia 17 continuarà el Club de Poesia, novament dedicat a Salvat-Papasseit. Dijous dia 19, arribarà la segona sessió de ‘Llegim el Pirineu’, amb Pep Coll. I, per a cloure l’any, divendres 20 de desembre hi haurà la xerrada titulada ‘Sobrevivint a l’apartheid’, amb l’activista, sociòleg i educador palestí Baha Hilo, a proposta del col·lectiu La Seu per Palestina.