S’encasta, anant begut, contra un cotxe aparcat i fuig del lloc dels fets

Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Dues persones, de 26 anys, han estat arrestades per conduir sota els efectes de les drogues i tres més, de 51, 25 i 42 anys, per fer-ho sota els efectes de l’alcohol amb taxes de 0,95, 1,11 i 1,58 respectivament. Aquest darrer, amb la taxa més elevada, va tenir un accident amb danys materials contra un vehicle que es trobava estacionat a Canillo, la tarda de dissabte i va fugir. La Policia, no obstant, el va localitzar minuts després.

En un altre ordre de delictes, el Cos de Policia va detenir un turista, de 27 anys, el passat dissabte al matí al Serrat. Es trobava en possessió de 3,2 grams de cocaïna. També duia, a més, 2,7 grams d’haixix.