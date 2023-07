“Sempre ens quedarà l’estiu”, de Jenny Han

Coberta del llibre “Sempre ens quedarà l’estiu. (Trilogia estiu 3)”, de Jenny Han

Títol: Sempre ens quedarà l’estiu. (Trilogia estiu 3)

Autor/a: Jenny Han (traduït al català per Aida Garcia Pons)

Pàgines: 272

Editorial: FANBOOKS

La Belly ha estimat dos nois al llarg de la seva vida. Després de sortir amb en Jeremiah durant els últims dos anys, està convençuda que és l’home de la seva vida. En Conrad, en canvi, no ha superat l’error d’haver-la deixat escapar, per això quan la Belly i en Jeremiah decideixen fer un pas més en la seva relació, el noi sap que ha arribat el moment de parlar o bé de deixar-ho córrer per sempre. Ella haurà de prendre una gran decisió que, inevitablement, trencarà el cor d’un dels germans.





L’autora

JENNY HAN és l’autora de la sèrie d’Estiu, que inclou: L’estiu en què em vaig enamorar, No hi ha estiu sense tu i Sempre ens quedarà l’estiu. La seva trilogia “A tots els nois dels quals em vaig enamorar” ha estat un èxit internacional, encimbellat a la llista dels llibres més venuts a The New York Times.





Font: lacasadellibro