SEMM edita el nou disc de Likantropika

Albert Bartumeu i Oriol Vilella, components de Filantropika. Foto: Facu Santana

Aquest proper dijous, dia 21 de novembre, es farà el llançament del 9è disc de Likantropika, un àlbum homònim, editat per SEMM, que significa un nou començar per a aquesta banda de música electrònica formada l’any 1996 per Albert Bartumeu i Oriol Vilella. La presentació en directe d’aquest nou àlbum també es farà el mateix dijous al Teatre de les Fontetes de la Massana, a les 21 hores. L’entrada costarà 10 euros i amb el preu de l’entrada s’hi inclou el CD de regal.

El duo no ha deixat de compondre ni d’actuar en directe durant els 28 anys d’existència després del seu debut el 31 de maig de 1996 al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, tot i que amb èpoques de menys activitat que els ha permès desenvolupar altres projectes i facetes professionals.

És el segon treball editat en format físic després de The Other Side de l’any 2008. La resta de treballs es van publicar sota Creative Commons a través de la xarxa de distribució de música on line Jamendo, aconseguint que la seva música s’edités en CD a diferents països d’Europa en recopilacions del gènere i s’utilitzés en pel·lícules.