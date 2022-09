Seminari Montclima sobre estratègies de gestió i prevenció d’inundacions torrencials a zones de muntanya

Els dimecres i dijous, dies 21 i 22 de setembre tindrà lloc a Andorra la Vella el seminari internacional Montclima sobre estratègies de gestió i prevenció d’inundacions torrencials a zones de muntanya. Els organitzadors encara han d’informar sobre el lloc exacte on es desenvoluparà el seminari.

Les zones muntanyenques es troben entre els territoris més afectats per amenaces naturals i s’espera que aquests riscos augmentin a causa dels efectes del canvi climàtic (sequeres més severes, temperatures mitjanes més altes i canvis en els patrons de pluja). Aquests riscos no respecten límits administratius (per exemple, incendis que creuen fronteres en àrees forestals contínues) i necessiten coordinació transnacional.

A més, l’àrea SUDOE és una de les regions del món que està patint més els efectes del canvi climàtic i també ho farà en el futur (IPCC, 2014). En enfortir un enfocament del canvi climàtic basat en el risc, el projecte està alineat amb acords internacionals com ara el Marc de Sendai de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres i l’Acord de París sobre el Canvi Climàtic.

El projecte MONTCLIMA desenvoluparà el primer marc estratègic transnacional de prevenció i gestió de riscos naturals a zones de muntanya per al territori SUDOE.