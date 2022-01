S’elimina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta a l’exterior

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns l’aixecament de bona part de les mesures temporals vigents per fer front a la COVID-19, entre d’altres, l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en els espais exteriors. La decisió s’ha pres vista l’evolució actual de la pandèmia de Covid-19, de baixada progressiva del nombre de casos diagnosticats diàriament i del manteniment de la taxa de reproducció del coronavirus que se situa per sota d’1 des del passat 16 de gener, i per l’elevat percentatge de població immunitzada.

Així doncs, l’Executiu ha aprovat eliminar a partir d’aquest dimarts l’ús de les mascaretes en els espais exteriors. En espais interiors continuarà sent obligatòria i caldrà fer ús de les del tipus FFP2 en els llocs amb més aglomeració de persones, per exemple assistir de públic a activitats culturals i esportives a partir de 300 persones en interiors, o on hi hagi contacte amb col·lectius vulnerables: per accedir a l’Hospital, centres sanitaris i sociosanitaris i cases pairals.

També, ha prosseguit el ministre, es recupera l’aforament al 100% als gimnasos, tots les competicions esportives i actes culturals, balnearis, establiments comercials, bars i restaurants, sales de jocs recreatius, parcs infantils, transport públic i al Servei de Tràmits –que continuarà funcionant només amb cita prèvia–.

D’altra banda, s’elimina el límit de grups de 6 persones en interiors i 10 en exteriors que hi havia vigent tant als de bars i restaurants, com als gimnasos, reunions de feina i trobades de familiars i amics. En el cas dels bars i restaurants a més, es torna a permetre l’obertura en l’horari habitual i s’elimina la restricció de consum a peu dret. Les benzineres també podran tornar a vendre begudes alcohòliques en horari nocturn –de 22 a 7 hores–. L’oci nocturn continuarà, de moment, tancat. Martínez Benazet ha explicat, però, que de mantenir-se la situació actual, la setmana que ve s’aprovaria el decret permetent la seva reobertura.

Finalment, pel que fa a les escoles i llars d’infants, Martínez Benazet ha informat que la mascareta podrà evitar-se en totes les activitats exteriors, inclòs el pati, tant pels alumnes com per al personal docent.

Malgrat tot, es mantindrà l’obligació de presentar el certificat Covid per accedir als espais on actualment és necessari, com és el cas de la restauració.