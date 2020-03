Ja són sis els casos confirmats de coronavirus a Andorra. Aquest diumenge s’han rebut les analítiques dels fills i gendre de la senyora de 87 anys de la que es coneix el positiu des de dijous passat, i d’altres casos dels que se sospitava que podien estar contagiats per COVID-19. Tres d’ells han donat positiu: els dos fills de la senyora de 87 anys, el turista madrileny que va arribar al país amb un grup de 44 turistes i una treballadora del SAAS. També es considera com a cas el marit de la filla de la senyora de 87 anys, malgrat els resultats de les analítiques no han estat concloents. A aquests cinc casos s’ha de sumar el del jove que el 2 de març passat va donar positiu i que ja va ser donat d’alta després de dues analítiques consecutives en 24-48 hores negatives.

Entre els resultats obtinguts aquest matí hi ha 4 negatius: dues persones majors de 80 anys, el pacient ingressat a l’UCI i un quart que ha marxat.

Així ha informat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la compareixença d’aquest migdia per fer balanç de la crisi de l’epidèmia del coronavirus. També ha informat que s’han afegit nous contactes a la llista de sospita i en quarantena pel turista madrileny que va patir un infart mentre esquiava i que va donar positiu per coronavirus amb posterioritat.

Per tot plegat, Martínez Benazet ha informat del canvi del protocol sanitari en l’atenció pel COVID-19. Vist que la majoria dels casos (un 80% aproximadament) seran “banals”, es demana que si es tenen símptomes es truqui al metge referent, i pels casos amb símptomes més greus, com febre alta i/o ofec, caldrà trucar al 116. En ambdós casos es desplaçarà un equip sanitari al domicili que farà les determinacions pertinents i dictaminarà la necessitat d’ingrés hospitalari o no. Si no es requereix ingrés, es farà un control diari a domicili. Pels casos de sospita, aquests contactaran telemàticament amb el Ministeri de Salut per informar de l’evolució i si es presenta simptomatologia o no.

Per “evitar un pic d’activitat incontrolable”, el ministre de Salut ha insistit que cal evitar socialitzar-se i mantenir les distàncies. Així, ha reiterat la necessitat de “quedar-se a casa el màxim possible” i que no se’n surti “si no és estrictament necessari”. Des del Govern s’ha agraït que la majoria de la població està sent responsable i han fet cas de les recomanacions.

En aquest punt, i per evitar l’arribada de turistes per la part francesa -pel cantó espanyol estan limitats els moviments als de caràcter sanitari, repatriació de ciutadans, als dels treballadors transfronterers i les mercaderies- el ministre Portaveu i de Finances, Eric Jover, ha anunciat un nou decret que inclourà la limitació de la venda de tabac i alcohol, que només podran adquirir-lo els residents al país. En el cas del tabac, la limitació serà a un cartró al dia per resident.

Així mateix, la Policia ha estat present al Pas de la Casa recomanant als turistes que no visitessin la població vist l’estat d’emergència pel COVID-19 i informant-los que el comerç es limitava als productes de primera necessitat.

Els ministres també han informat que entre els treballs de redacció de la llei òmnibus de mesures per front a aquesta crisi s’hi inclouran millores de la cobertura sanitària als professionals sanitaris que es troben a primera fila en cas que es contagiïn pel COVID-19.