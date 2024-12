S’eleva a 10 el nombre de ferits greus en l’accident de l’autobús a l’Alta Cerdanya

El darrer comunicat emès pel prefecte dels Pirineus Orientals (Pompiers Sapeurs) xifra en 10 les persones ferides de gravetat en l’accident d’autobús d’aquest diumenge a la tarda a Porté-Puymorens, a l’Alta Cerdanya. En el balanç anterior s’assenyalava que eren 7 els ferits greus i 2 els morts. Són 32 les persones que també van patir ferides de menor importància, segons la nota facilitada per les autoritats a les 23:30 hores d’aquest diumenge.

Val a recordar que l’autocar accidentat és originari de l’Hospitalet de Llobregat i havia portat 47 passatgers a passar el dia a Andorra, al Pas de la Casa. De tornada, a la carretera RN-320, en territori francès, va tenir lloc el sinistre quan el vehicle va perdre el control per causes que encara no han transcendit. En l’accident van perdre la vida dues persones. Els ferits van ser traslladats als hospitals de Puigcerdà, Tolosa, Perpinyà i Foix.

La carretera ha estat tallada a la circulació de vehicles des del moment del sinistre i s’havia informat que s’obriria durant el matí d’avui dilluns amb la intenció -mentrestant- d’investigar sobre el terreny les possibles causes de l’accident.