Seixanta nous registres per a esdevenir donants de medul·la en només tres dies

Fins a seixanta persones s’han inscrit els darrers tres dies al registre de donants de medul·la. És la primera vegada que es podia fer la inscripció coincidint amb la campanya de recollida de sang de la Creu Roja. Una opció que a partir d’ara es repetirà.

Així, en total, hi ha 131 persones que han iniciat el procés de registre –quan es va reprendre el programa, ara fa una setmana, n’eren 64 (per esdevenir donants de medul·la. El procés per fer-se donant consta de tres passos: informar-se –tota la informació necessària, https://andorra.medullaossia.org), inscriure’s i, en cas d’haver-hi un receptor compatible, iniciar el procés per donar.

Per inscriure’s cal tenir entre 18 i 40 anys i estar en un bon estat de salut. Un cop apuntats, es fa un primer anàlisi de sang (tipatge) i els possibles donants queden registrats a REDMO, que forma part de la xarxa internacional de donants; per tant, estaria disponible per a qualsevol pacient del món que el pugui necessitar. Malauradament, només 1 de cada 4.000 inscrits acaba sent compatible amb un receptor.

Pel que fa a la campanya de donació de sang, durant aquests tres dies s’han fet 347 donacions efectives i 48 oferiments (persones que no han pogut fer la donació en aquesta ocasió): 107 i 23 dilluns, 120 i 15 dimarts i 120 i 10 dimecres, respectivament.