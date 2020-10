Seguretat viària en túnels

Generalment els usuaris prenen les precaucions apreses en les autoescoles, avisant amb els intermitents d’emergència, col·locant el triangle i posant-se l’armilla d’alta visibilitat. Aquestes pautes són les mateixes que es fan a cel obert i no realitzen cap actuació més enllà pel fet d’estar dins un túnel.

No obstant això, existeixen altres actuacions que s’haurien de tenir en compte per les particularitats de la infraestructura. Entre ells, l’ús dels elements de seguretat dels quals disposa, com els pals SOS, extintors o boques d’incendi equipades.

Davant una avaria, si és possible, s’ha de deixar el vehicle el més proper a les parets del túnel. D’igual manera, cal procurar no romandre en la calçada i fer ús dels vestíbuls de les sortides d’emergència, sobretot si en el vehicle van més ocupants o si hi ha nens o persones grans. A més, el cotxe ha de romandre amb les rodes girades cap a la paret del túnel i el propietari d’aquest, uns metres per davant.

Si no tens cobertura en el túnel, cerca la zona SOS i segueix les instruccions Sofrir una avaria dins d’un túnel suposa una situació perillosa, pel que s’ha d’actuar amb molta precaució.

En qualsevol cas, es tracta de buscar la zona més segura possible, com un entrant o la mateixa sortida del túnel si es troba pròxima. Encara que no són freqüents les avaries i accidents en aquests entorns, ocorren, pel que hem de saber com actuar.

