Segueixen les detencions per falsificar documents laborals

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Encara que fa unes setmanes que no es donaven casos de detencions de persones per falsificar documents, com ara certificats de caràcter laboral per tal d’aconseguir el permís de residència i treball al Principat, aquests delictes no s’aturen i, de tant en tant, se’n coneixen de nous. Aquest mateix dilluns, el servei de Policia ha informat de dues noves detencions per aquest mateix motiu.

Així, doncs, dues persones, de 34 i 36 anys, han estat detingudes els darrers dies com a presumptes autores de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar certificats d’experiència laboral falsificats al Servei d’Immigració per tal d’obtenir el permís de residència i treball.