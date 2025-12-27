Segueixen els actes per a celebrar el Nadal a la Seu

La programació infantil del Món Màgic de les Muntanyes, en la setmana central de les activitats nadalenques, es reprèn aquest dissabte a la Seu d’Urgell amb l’obertura del Parc de Nadal, amb diverses propostes per als assistents. Enguany tindrà lloc a la Pista Polivalent de la zona esportiva municipal i està obert durant tres dies, des d’aquest mateix dissabte i fins dilluns vinent, al matí (11-13 h) i a la tarda (16-19 hores).
Darrers dies per a visitar el pessebre vivent
D’altra banda, val a recordar que aquest mateix dissabte 27 i demà diumenge, 28 de desembre, en tres sessions diàries (18.00, 18.45 i 19.30 hores), se celebra el darrer cap de setmana del pessebre vivent de la Seu d’Urgell. L’aforament per a assistir-hi està limitat a 250 persones per sessió.
Les visites seran guiades i tindran una durada d’una hora. L’inici de la visita serà des de la Biblioteca Sant Agustí. El preu de l’entrada és de 9€ per a persones majors de 12 anys que inclou visita i berenar (botifarra a la brasa i una tassa de caldo). Els menors de 5 a 12 anys el preu de l’entrada serà de 5€, mentre que fins a 4 anys serà gratuïta.
Les entrades es poden adquirir de manera online a Codetickets o de manera presencial a l’oficina de Turisme Seu (edifici Espai Ermengol).
Aquesta proposta nadalenca està organitzada per l’Associació Pessebre Vivent de la Seu d’Urgell, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Més informació de les activitats nadalenques a la Seu d’Urgell, AQUÍ!