Segueixen a la venda les entrades per al concert del 30è aniversari de la Constitució i de la FONCA

Concert de la Constitució del 2022 (ONCA)

Aquesta setmana s’han posat a la venda les entrades per a totes aquelles persones que estiguin interessades en assistir al concert per a commemorar el 30è aniversari de la Constitució del Principat d’Andorra i, també, dels 30 anys de la Fundació Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.

El programa està format per dues parts. La primera estarà protagonitzada per la interpretació d’un cançoner de temes andorrans i, a la segona, hi haurà l’estrena de l’obra ‘Un viatge’, encarregada a l’escriptor Albert Villaró i al director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, amb motiu dels 30 anys de la Constitució del Principat d’Andorra. El concert serà el dimarts 14 de març, a les 12 hores, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Les entrades es poden adquirir a www.onca.ad.