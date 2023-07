Segueix la pretemporada per als riders Da Cruz i Estevez

Maeva Estevez; Carles Visa, gerent de la FAE; i Mario da Cruz (FAE)

La secció d’snowboard de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va reprendre els entrenaments fa unes setmanes amb els seus dos representants en les cites esportives de la pròxima temporada, que seran novament Maeva Estevez i Mario da Cruz.

La rider Maeva Estevez ha explicat que la pretemporada està anant molt bé, amb l’inici de la preparació física al maig, després una primera estada a Les Deux Alpes i després la preparació física que ha continuat a Andorra: “Al maig vam començar amb el físic. Una vegada finalitzat el bloc d’hipertròfia vam tenir dues setmanes més fluixes de físic, després l’estada als Alps, que va anar molt bé, amb molt bones sensacions, amb dies que també costava una mica més, però al final és normal i tampoc no ens preocupa perquè portava molts dies sense entrar a un circuit en condicions. És part del procés. També va haver-hi dies en què em vaig trobar súper bé. Va ser una estada molt positiva”.

Ara l’andorrana continuarà amb el físic “a tope fins el setembre”, i després ja “a pensar en Xile i a fer circuits i a preparar les proves del novembre”.

Mario da Cruz, per la seva part, també va estar entrenant a Les Deux Alpes fa aproximadament un mes juntament amb Estevez per a fer un primer contacte de pretemporada. “Va anar molt bé, físicament vaig notar que he millorat bastant”, ha explicat el rider andorrà. “Era la primera vegada que feia snow en mesos, però tècnicament em vaig notar molt bé. He pujat el radi de les taules, amb taules més dures”, ha dit.

Da Cruz té previst entrenar al Madrid SnowZone del 24 al 28 de juliol, per a tornar a finals d’agost (28 al 31) també per a continuar el contacte amb la neu. Després, del 12 al 28 de setembre hi ha previst un desplaçament a Xile per a fer una estada llarga de pretemporada en neu, a la qual hi seran tant Da Cruz com Estevez.