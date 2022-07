Segueix la itinerància d’“Històries per viure”, una altra forma de concebre la donació d’òrgans

La mostra itinerant “Històries per viure” ha arribat aquesta setmana a la Massana. L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra, ATIDA, així com el Col·legi Oficial d’Infermeria d’Andorra, COIA, presenten aquesta exposició que plasma l’experiència de la donació i el trasplantament d’òrgans des d’un punt de vista íntim i personal.

Les 11 fotografies que conformen la mostra són obra de la fotògrafa i infermera del SAAS, Chiqui Novis. Les imatges conviden a reflexionar al voltant del gest generós de la donació i l’oportunitat de vida.

Per a fer-ho, el projecte ha comptat amb la col·laboració altruista de la mateixa artista, la qual ja ha utilitzat anteriorment la fotografia com a mitjà d’expressió de temes relacionats amb la salut, així com de persones d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat de donants vius o de donants difunts en les seves darreres voluntats.

Aquesta mostra, ara, es troba a la Massana, al vestíbul de les Fontetes, però, posteriorment recorrerà les diferents parròquies.