Segons Progressistes cal temps de reflexió sobre l’acord amb la UE

Jaume Bartumeu en una imatge d’arxiu (ATV)

“El document de posició de la Comissió Europea pel que fa als serveis financers és una mostra que el Govern no ha fet els deures”. Així ho destaca Progressistes-SDP, per a qui a les negociacions de l’Acord d’associació amb Brussel·les s’hi hauria d’haver anat de la mà dels dos estats veïns.

El representat del partit al pacte d’estat per a les negociacions de l’acord d’associació, Jaume Bartumeu, troba “evident” que els documents no recullen “quins deures hem fet i quins deures ens falta per fer”. Ha anat més enllà i ha conclòs que “per a tenir aquest Acord d’associació, més val no tenir-ne cap”.