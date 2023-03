Segons l’enquesta, a Andorra, on més es va percebre el sisme del 22 de febrer va ser a la Massana

La localització dels diferents sismes des de 2021 (AR+I)

El 22 febrer del 2023 va tenir lloc un terratrèmol a l’Alt Urgell percebut per la població andorrana. Cada vegada que es percep un terratrèmol, des d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) es fa una crida a la població i se li demana que ompli una enquesta sísmica per a tenir informació de primera mà sobre els efectes que ha tingut a Andorra.

El sisme del 22 de febrer s’emmarca, a priori, dins la sèrie sísmica que va començar l’any 2021 a la zona d’Os de Civís (Alt Urgell). Des de l’1 de gener del 2021 s’han registrat 608 terratrèmols amb magnituds entre -1.4 i 3.8. Com més elevada és la magnitud, menor és la quantitat de sismes. Molts d’aquests són de magnituds molt petites (fins i tot negatives) i, per tant, no percebuts per la població. Aquest augment recent de l’activitat sísmica no és un fet extraordinari, sinó que és normal al Pirineu.

El terratrèmol del 22 de febrer del 2023 va tenir lloc a prop d’Os de Civís a les 07:02h (hora local) amb una magnitud local de 2.3 i es va produir a menys d’1 km de profunditat, és a dir superficial. El sisme va ser percebut, sense constància oficial de danys, a Andorra.

L’enquesta sísmica l’han respost 177 persones, el 94% de les quals ho ha fet el mateix dia del sisme. De totes les persones que han respost l’enquesta, el 92% afirma que va percebre el terratrèmol. La Massana és la parròquia amb més nombre de respostes i, per tant, amb més persones que han notat el terratrèmol.

Durant el sisme la gran majoria de les persones (91%) van reaccionar quedant-se al lloc. Recordem que la recomanació és quedar-se al lloc, tot procurant protegir-se dels objectes que puguin caure a sobre (sota d’una taula o del marc d’una porta, o bé, si som a l’exterior, en un lloc obert allunyat dels edificis i del mobiliari urbà).

Una mica més de la meitat de les persones enquestades van percebre sorolls (57%) i bastantes vibració (47%), tal com també queda palès en la majoria dels comentaris del final de l’enquesta, on també es fa referència a la curta durada del sisme.

Paral·lelament a aquests resultats presentats, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) està duent a terme l’anàlisi sobre les dades de l’enquesta sísmica per tal d’obtenir informació sobre les intensitats amb les quals es va percebre el moviment sísmic a Andorra.

Des d’Andorra Recerca i Innovació volen agrair la col·laboració de la ciutadania que ha ajudat, mitjançant l’enquesta, a acotar la percepció del sisme.