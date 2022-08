Segons FEDA, un esforç col·lectiu d’estalvi energètic ajuda també a sanejar els comptes de la parapública

La qüestió de l’energia està en boca de tothom i ja fa temps que la gent es trenca les banyes en com gastar-ne menys. Al carrer creuen que toca prémer-se el cinturó. Tot i que també són conscients que l’impacte de les llars pot ser mínim. Alguns consideren que també pot passar per tancar els llums de les botigues a les nits.

I és que l’estalvi energètic és una qüestió de solidaritat, sí, però també d’anticipació davant l’hivern dur que es presenta. La reducció del 15% del consum d’energia ha d’ajudar a fer que ho sigui menys, almenys pel que fa a la manca de subministrament. De moment, Andorra en té el 70% d’assegurat, que ve dels convenis firmats amb els països veïns, França i Espanya, i també de la generació pròpia al país.

A més, amb la reducció del consum es revertirien els comptes de FEDA, que preveia per a enguany un dèficit que ronda els 10 milions d’euros. El director de FEDA, Albert Moles, assegura que amb mesures com aquesta podrien assolir aquest objectiu. “Segurament, que ajudarien, segur. Que estaríem totalment sanejats, possiblement. Aquí amb un estalvi d’entre el 15 i el 20% estaríem en una situació diferent de la que estem ara.”

No es descarta, però, que a l’hivern hi pugui haver talls en el subministrament, serien localitzats, en lloc i temps, i no afectarien espais clau, com per exemple l’hospital. Pel que fa al preu de la llum, tant la parapública com Govern treballen perquè enguany no s’hagin de tornar a apujar les tarifes.