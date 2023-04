Segona posició per a Gerard de la Casa, a la XXIV Pujada Callús – Sant Mateu

Gerard de la Casa a la XXIV Pujada Callús – Sant Mateu (FotoEsport)

A la XXIV Pujada Callús – Sant Mateu, Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) es va mantenir en el podi de Turismes, encara que per darrere del Porsche de Jordi Gaig, en la qual va ser la repetició de la dura lluita que estan mantenint tots dos pilots pel triomf en cada una de les pujades del certamen català. Gerard va estar una mica més a prop del Porsche, però, en el còmput final, va haver de conformar-se amb la segona plaça a menys de 3” del guanyador.

Les previsions de ruixats no es van complir

Els membres del Moto Club Manresa van repetir, un any més, l’escenari habitual de les últimes edicions de la seva prova. Així doncs, la sortida i l’arribada estaven situades en els punts quilomètrics 0,750 i 5,750 respectivament de la carretera BV3003, que uneix a les dues localitats de Callús i Sant Mateu de Bages. El pendent mitjà va ser del 6,18%.

Els ruixats previstos no van acudir a la cita. Els aficionats que es van repartir per tot el recorregut, per a veure als pilots de prop, van buscar zones d’ombra pel fet que el sol brillava amb força. A partir de mig matí va començar a notar-se una lleugera brisa, que va anar a més a mesura que avançava la jornada. L’ambient va ser calorós, però es va suportar bé gràcies a l’esmentada brisa.





La lluita de Gerard amb els Porsche segueix

“Ens acostem, però no acabem de marcar els cronos que ens permetin estar per davant dels Porsche. Ho continuarem intentant”. Eren les paraules del pilot de Gedith Center pocs instants abans de pujar al podi del parc d’assistència de Callús.

A més Gerard comentava que la seva següent competició serà a Astúries, concretament en el Fito: “Tornarem a la prova asturiana, primera cita del Campionat d’Espanya un certamen que intentarem seguir amb assiduïtat. A més en el Fito hi haurà els pilots que segueixen l’europeu, és a dir, que la rivalitat serà molt forta”. Cal recordar que Gerard de la Casa és el campió d’Espanya de Turismes 2022, per la qual cosa en el Fito començarà la defensa d’aquest títol.

Així doncs, Arriondas (Astúries) entre els dies 5 i 7 de maig serà el punt de reunió de tots els aficionats a les pujades de Muntanya. Un any més, són ja 51 edicions, la Pujada internacional al Fito reunirà els millors pilots europeus de l’especialitat.





Classificació Turismes: 1. Jordi Gaig (Porsche 992 CUP) 2’15”892, 2. Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) a 2”765, 3. Felix Jurado (Mitsubishi Evo 7), a 13”966. 4. Cipriano Ramirez (BMW 325i) a 24”654, 5.Jordi Caralt (Citroën Saxo) a 25”592.