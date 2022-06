Segona jornada de l’emprenedoria d’Escola Andorrana

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquesta tarda de dimecres la segona Jornada d’Emprenedoria. Es tracta de la darrera fase d’una iniciativa que sorgeix de la col·laboració entre el ministeri i la Fundació Esade i que va gestar-se el curs 2018-19. El projecte global, adreçat als centres educatius de segona ensenyança d’Escola Andorrana, té l’objectiu de desenvolupar competències emprenedores entre els seus alumnes.

Durant el curs es donen als participants eines per afrontar els reptes de futur i convertir les seves idees en accions que es recullen en un projecte integrador. Entre les propostes presentades, s’escullen les més representatives per presentar-les públicament en aquesta Jornada. Totes presenten un caràcter emprenedor i s’engloben en diverses temàtiques.

Vilarrubla ha explicat que “el projecte és global i integrador, i pretén donar als estudiants eines per desenvolupar la competència emprenedora, entès com la capacitat de convertir els idees en accions”.

Posteriorment a les seves exposicions, s’ha organitzat un intercanvi entre els alumnes presents i els convidats a la jornada, representants del sector empresarial i social del país. Els participants tenen petites trobades informals amb ells per tal de presentar-los les propostes i intercanviar idees, dubtes, millores i buscar possibles col·laboracions.

Projectes presentats:

– Show must go on – EASE Encamp

– Gymbud – EASE Ordino

– És possible un circuit de F1 a Andorra? – EASE Santa Coloma

– Mettons-nous dans leur peau – EASE Encamp

– Jo també vull anar a l’escola – EASE Ordino

– Viure moltes vides – EASE Santa Coloma