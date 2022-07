Amb aquest dissabte arriba la segona jornada de festa major a Escaldes-Engordany amb un programa d’actes ben variat. Així, al punt del migdia, tindrà lloc l’obertura dels Food Trucks al carrer dels Veedors. Abans, però, s’ha donat per començat el torneig de pàdel i s’ha obert el mercat al passeig Arnaldeta de Caboet.

De cara a la tarda d’aquest dissabte, entre les 17 i les 20 hores hi haurà inflables infantils al carrer dels Veedors. Es recomana portar banyador. Entre d’altres coses, perquè a les 18:15 hores tindrà lloc la festa de l’escuma a l’aparcament dels Veedors.

En aquest mateix indret, a les 18:30 hores es repartirà coca per a la mainada. I, encara en el mateix escenari, a les 19 hores es comptarà amb la presència de personatges Disney.

Ja a la plaça Coprínceps, també a les 19 hores, es durà a terme una exhibició de taekwondo. El programa festiu es reprendrà a la nit, concretament a les 23 hores amb “Los40Classic On The Road”. Aquesta proposta musical es farà a l’aparcament dels Veedors i anirà a càrrec de Josep Bartomeus i Edu Naranjo. La jornada clourà al voltant de les 01 hores amb el tancament del mercat i dels Food Tucks.