Segona edició d’intercanvi de roba a Oliana

Cartell anunciant la jornada d’intercanvi de roba per al 15 de març (CCAU)

Amb motiu del Dia Mundial del Consum Responsable, el dissabte, 15 de març, al matí, tindrà lloc la segona jornada d’intercanvi de roba a la plaça 1 d’Octubre d’Oliana. Amb el títol “(Inter)canvia i cuida Oliana” es vol educar en el consum responsable i fomentar la participació i la solidaritat. La idea central del projecte és oferir una segona vida a la roba amb la finalitat de compartir, reutilitzar, reduir i prendre consciència dels hàbits de consum. Alhora, pretén ser una jornada solidària amb les persones que puguin tindre dificultats per a adquirir roba.

Aquest any la iniciativa compta amb la implicació del curs de 1r d’ESO de l’Institut Escola, que posaran punts de recollida de roba en diversos indrets del municipi: a l’ajuntament, a l’Oficina de Turisme, al pavelló Francesc Betriu, al Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i a l’Institut Escola. Qui estigui interessat en participar-hi podrà dur roba que no utilitzi i que sigui apta per a l’intercanvi en qualsevol d’aquets punts del 10 al 24 de febrer. S’acceptarà tota mena de roba que estigui en bon estat, excepte calçat i roba interior. Les peces s’hauran de lliurar dins d’una bossa que haurà de portar etiquetat el nom de la persona que fa la donació per tal que pugui rebre els punts corresponents.

El 15 de març es faran diverses activitats amb la col·laboració d’entitats i altres alumnes de l’Institut Escola per a dinamitzar el mercat, fomentar la participació comunitària i ampliar els beneficis de la jornada, que aniran destinats a finançar algun projecte d’interès per al municipi.

L’”(Inter)canvia i cuida Oliana” està impulsat per l’Espai Jove d’Oliana, l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell amb la col·laboració de l’ajuntament, l’Institut Escola, el Casal de Jubilats Nostra Senyora dels Àngels i el jovent del municipi. Per a qualsevol dubte o qüestió es pot contactar amb l’equip organitzador a espaijove.oliana@gmail.com i seguir totes les novetats al perfil d’Instagram @intercanvia.oliana.