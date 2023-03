Segona edició de l’Enfira’t, la Fira multisectorial d’Encamp

Imatge de la 1a edició de l’Enfira’t (Comú d’Encamp)

Després de l’èxit de la primera edició de l’Enfira’t, a Encamp, on van participar setanta expositors i es van rebre més de tres mil visitants, es posa en marxa l’organització de la segona edició amb l’objectiu de seguir promocionant i donar a conèixer el teixit econòmic i social de la parròquia i dinamitzar així, les empreses, les associacions esportives, culturals i socials encampadanes.

Aquest any, l’Enfira’t, es durà a terme el tercer cap de setmana del mes de maig. Si hi ha alguna empresa o una entitat encampada que hi vulgui participar, s’ha d’enviar la butlleta d’inscripció abans del 31 de març. La fira se celebrarà del 19 al 21 de maig.

Butlleta d’inscripció