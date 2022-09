Segona edició de la formació sobre digitalització comercial a la Seu d’Urgell

L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb el finançament del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, han organitzat una segona formació en digitalització comercial, arrel de la bona acceptació de la primera que va tenir lloc la setmana passada.

Aquesta nova formació, que s’adreça al comerç tant de la Seu d’Urgell com de la comarca, constarà de 8 hores repartides en 4 sessions sobre Facebook, Instagram, i Google per a l’empresa, a càrrec de la Community Manager, Ester Barqué.

Els dies d’aquesta nova formació seran els pròxims dimecres 28 i dijous 29 de setembre i dimecres 5 i dijous 6 d’octubre, de 14:00 a 16:00 hores al CETAP de la Seu d’Urgell. Per a participar-hi cal fer inscripció prèvia a: www.bit.ly/CETAP2022

Facebook, Instagram i Google per a empreses

S’adreça a empreses i comerços, serveis o gestió de xarxes socials. El contingut del curs i els dies de les sessions són els següents:



FACEBOOK (28 de setembre)

-Perfil personal

-Creació pàgina empresa

-Seguretat del nostre perfil i pàgina

-Meta Business Suite

-Publicacions

-Estadístiques

-Com fer promocions/campanyes de pagament?

INSTAGRAM (29 de setembre)

-Com crear un bon perfil si no el tens

-Perfil professional

-Vinculació amb Facebook

-Publicacions al Feed, Stories, Reels…

-Com dissenyar publicacions, Stories i Reels atractius

META BUSINESS SUITE (5 d’octubre)

-Com funciona

-Quines xarxes estan connectades

-App al nostre telèfon mòbil per una bona gestió

-Com programar?

-Com fer promocions

-Novetats

GOOGLE MAPS (abans Google My Business) (6 d’octubre)

-Com tenir la nostra ubicació o reclamar-la?

-Gestió de la nostra fitxa d’empresa a Google

-Com publicar?

-Com tenir una web gratuïta a Google

-App de Google –> Google Maps

I també WhatsApp Business i el poder d’aquesta aplicació i les novetats que vindran molt aviat.

Apps que es treballaran:

METRICOOL

CANVA