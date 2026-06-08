Segon lloc en turismes de Gerard de la Casa a la Pujada a Sant Feliu

Després de dominar amb autoritat la categoria turismes una setmana abans a la Pujada a Arinsal, prova del CAAM (Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya), Gerard de la Casa, al volant del seu Ford Fiesta-Baporo Motorsport, es va desplaçar a Sant Feliu de Codines per a competir de nou en el Campionat de Catalunya, que en terres vallesanes complia la quarta cita de la temporada.
La jornada va ser intensa i d’alta temperatura, tan pel que fa a la climatologia, amb una jornada en què el sol va fer pujar els termòmetres i també sobre la carretera que uneix Bigues i Riells amb Sant Feliu de Codines, escenari de la competició al llarg dels poc més de quatre quilòmetres del recorregut cronometrat. Després de les tres tandes d’entrenaments, la igualtat entre Gerard de la Casa, actual líder del certamen, i Jordi Gaig es va fer evident amb uns temps molt similars.
A la primera de les curses puntuables, el pilot de Gedith, amb pneumàtics nous, va imposar un fort i constant ritme que el va situar com a líder de la categoria turismes, superat només per als monoplaces tipus barqueta de Vilradell i Gil. El duel amb Jordi Gaig pel lideratge dels turismes es va decidir a la segona pujada, en la que el pilot de Porsche va aconseguir arrabassar la victòria de la categoria a Gerard de la Casa per només sis dècimes, un dels resultats més ajustats dels darrers anys en les proves del Campionat de Catalunya de Muntanya.
Amb aquest resultat, Gerard de la Casa continua mantenint el lideratge del certamen després de quatre proves disputades i amb un calendari per davant de tres provés més i una que la Federació Catalana d’Automobilisme encara no ha concretat.
Classificació categoria turismes Pujada Sant Feliu de Codines
|p
|Pilot
|Vehicle
|Cursa 1
|Cursa 2
|Millor
|1
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3 Cup
|2:19.541
|2:18.083
|2:18.083
|2
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|2:18.722
|2:19.741
|2:18.722
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|2:31.623
|2:30.474
|2:30.474
Classificació provisional Campionat de Catalunya de Muntanya
|p
|Pilot
|Vehicle
|Punts
|1
|Gerard de la Casa
|Ford Fiesta
|85
|2
|Jordi Gaig
|Porsche 911 GT3
|75
|3
|Luis Aguilera
|Honda Civic
|56