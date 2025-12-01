Segon eslàlom FIS per als EEBE U19 a Passo Monte Crocce

Continua el treball del grup EEBE U19 per a buscar millorar els punts FIS, en el cas dels esquiadors de segon any, i de fer els seus primers en el cas dels de primer any. La cita d’aquest diumenge ha tornat a ser eslàlom i, novament, a Passo Monte Crocce. De segon any, Jan de Visa anava 13è a la primera mànega, però a la segona ha enforquillat entrant al mur i ha quedat fora.
Mentre, de primer any, Àlex Comellas ha estat 36è amb 106.14 punts FIS, fent la seva segona nota -la primera, a l’octubre a Xile, van ser 94.52 punts-, i Èric Guimerà, 42è, amb 122,26 punts -farà mitjana amb els 68.39 de Xile-, els dos amb molt bona feina sortint des de darrere, amb forats ben treballats pels dos, cadascú a una mànega, segons ha explicat el tècnic Dídac González.
En la cursa femenina, Isabella Pérez anava 13a a la primera mànega, però a la segona s’ha sortit a tres portes del final.
L’equip EEBE U19 continuarà entrenant aquesta setmana a Itàlia, en les disciplines de gegant i eslàlom.