Segon eslàlom FIS, al Pas, amb Visa segon i punts FIS per a ell i per a Black, Font, Comellas i Guimerà

Aquest diumenge, l’equip EEBE U19 i els joves de l’equip nacional han competit al segon eslàlom FIS del Pas de la Casa. En nois, Jan Visa, ha estat segon per segon dia consecutiu, confirmant els 40 punts FIS que va fer ahir dissabte. També han millorat punts Max Black, Maià Font, Àlex Comellas i Èric Guimerà. En noies, Carlota Comellas, que anava primera a la primera mànega, no ha pogut acabar la segona.
Millores de punts FIS i segon podi de Visa
La cursa masculina ha deixat un top10 amb sis andorrans i Jan Visa segon (i guanyador U18), amb un crono de 1.48.45, a 0.15 del vencedor, l’espanyol Conrad Sastre (1.48.30). L’andorrà ha marcat 40.84 punts FIS, millor que els seus actuals 56.60 i confirmant amb els 40.98 que va fer ahir, quan també va ser segon. La d’aquest diumenge és, per tant, la millor cursa de Visa en la seva trajectòria esportiva. A més, avui Visa ha guanyat la segona mànega.
Tercer al podi ha estat l’espanyol Jonás Sánchez amb +0.23. En quarta posició, i també fent punts FIS, ha estat Max Black, amb +0.36 i 42.26 punts que deixen enrere els seus actuals 47.83 i que faran mitjana amb els 41.64 que va assolir a Baqueira el passat 21 de desembre quan va guanyar aquella cursa que és, de moment, la seva millor carrera d’eslàlom. Avui Black aconseguia aquesta quarta plaça gràcies a una bona segona mànega en què feia el segon millor temps.
En 5a posició ha acabat Pirmin Estruga, que ha finalitzat a 0.47, fent cinquè a les dues mànegues. En la 7a posició ha acabat Salvador Cornella en la seva segona cursa i certificant una bona tornada a la competició, a més, a prop dels seus punts FIS: ha fet 55.20, quan en té 54.31.
Encara dins del top10 han entrat Maià Font, 8è i, a més amb punts FIS: 59.65, millorant els seus 68.06 actuals, i també Àlex Comellas, 9è amb 60.25 punts FIS, millorant els seus 75.44, i tercer temps avui en la segona mànega.
En la 14a posició ha finalitzat Èric Guimerà, que també ha rebaixat els seus punts FIS (76.64) amb els 68.41 que ha marcat avui. Èric Mitjana ha estat 17è. També han finalitzat els andorrans Carlos Salinas (16è), Sergi Puigdemasa (24è), Max Figueredo (34è) i Arnau Escabrós (35è).
No ha completat la segona mànega, Àlvar Calvo, que a la primera mànega feia el segon millor temps.
Carlota Comellas, “out” quan era primera
En dones, Carlota Comellas, que dominava la cursa a la primera mànega amb un segon i mig respecte a l’argentina Agustina Poklepovic, i 1.77 sobre la francesa Silou Pouzens, a la segona, per contra, no ha pogut completar la baixada.
L’andorrana, Marta Torres, ha estat 8a en una cursa guanyada finalment per Poklepovic. A la primera mànega no podien acabar Ainhoa Piccino i Isabella Pérez.
