Se supera el miler de persones vacunades contra el coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra

El titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns al migdia per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra i s’ha referit a la campanya de vacunació per fer front a la pandèmia. Així, el ministre ha posat en relleu que durant la jornada de diumenge es van subministrar 42 vacunes, superant, d’aquesta manera, el miler de persones vacunades al país.

En concret, es comptabilitzen un total de 1.036 ciutadans que ja han rebut la primera dosi del vaccí contra la COVID-19. Justament, Martínez Benazet ha confirmat que el ritme de vacunació al país “és el mateix percentatge que al dels països veïns”.

Sobre les mesures temporals per minimitzar el risc de transmissió del virus, el responsable de Salut ha posat en relleu la importància de seguir “amb l’esforç col·lectiu que ens ha caracteritzat des de l’inici de la pandèmia i que fa que els restriccions que tenim aquí no hagin de ser tan severes com a la majoria de països d’Europa”.

Pel que fa a les dades sanitàries, Joan Martínez Benazet ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 9.972 persones i es registren un total de 9.206 altes. El total de defuncions fins a la data és de 101. La taxa de reproducció del virus se situa en 0,90.

Actualment hi ha 665 casos actius: 27 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell; 13 a l’UCI –11 requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al Cedre hi ha 4 ingressats: 1 procedeix de Salita, 1 de la Residència Albó i 2 d’Urgències de l’Hospital.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 43 aules estan sota vigilància activa –10 total i 33 parcial– i 109 en vigilància passiva.