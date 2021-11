Se celebra la 10a setmana de Cinema Espiritual i de Valors

La desena edició de la setmana de Cinema i Espiritual i de Valors tindrà lloc del 8 al 12 de novembre als cinemes Illa Carlemany. Hi assistiran alumnes de tots els sistemes educatius i hi haurà també una sessió per a adults, la nit de l’11 de novembre.

L’activitat està organitzada per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, des d’on valoren que també el cinema pot ser una porta interessant per a aquest “temps d’especial reflexió i redescobriment”. Les quatre pel·lícules que es projectaran són: ‘Rocca, cambia el mundo’; ‘Uno para todos‘, ‘El año que dejamos de jugar’, i ‘Minari‘.

La implicació dels mestres i professors de religió dels diferents sistemes educatius d’Andorra ha permès aquesta organització. En aquest sentit té especial importància la difusió d’aquesta iniciativa entre les escoles d’Andorra, la qual cosa permet accedir a un ventall més ampli d’infants i joves. Igualment important ha estat la participació de l’editorial Edebé en l’edició del material educatiu.

La importància d’una formació crítica i activa entorn dels mitjans és un dels criteris prioritaris d’educadors i responsables socials, com destaca la formació en la competència comunicativa i digital. En aquest sentit el cinema es presenta com un territori preferent per l’edu-comunicació. Són poques les iniciatives que recuperen el cinema de valors i que actuen directament al món educatiu reunint la formació en el mitjà cinematogràfic i la promoció de valors socials, ètics i estètics. Però la veritat és que no existia cap iniciativa de promoció del cinema de valors espirituals i religiosos que amb un sentit ampli plantegi els grans interrogants sobre el sentit a través i en les pel·lícules. Una educació que vol partir d’una pedagogia del llindar, que disposa i prepara la dimensió espiritual en els seus components existencials, transcendents, solidaris, religiosos i explícitament cristians necessita camins a través dels quals realitzar aquesta missió. Aquesta activitat va dirigida a tots els alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, no només els inscrits a l’assignatura de religió.

Volem que sigui una activitat d’educació amb valors oberta a tothom. Les projeccions seran als cinemes del centre comercial Illa Carlemany en horari escolar matinal, a excepció de la pel·lícula per al públic adult que serà el dijous 11 a les 20:30 hores. L’entrada serà gratuïta.