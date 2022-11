Se celebra a la diòcesi d’Urgell la XI Setmana de Cinema Espiritual

Les escoles del Principat d’Andorra, de la Seu d’Urgell i de Balaguer participen enguany en la proposta de la Delegació d’Ensenyament de transmissió de valors als infants i joves a través del cinema. La XI Setmana de Cinema Espiritual d’Andorra, que es fa extensiva per segon any consecutiu a Balaguer i a la Seu d’Urgell, porta per títol “Aixeca la mirada”, i es du a terme entre el 7 i l’11 de setembre.

Aquesta és una activitat orientada als alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, i oberta als infants i joves que no cursen religió. Es tracta d’una activitat d’educació en valors oberta a tothom. Es preveu la participació de prop de 2.800 infants i joves només al Principat d’Andorra.

Les projeccions es porten a terme al Principat d’Andorra als cinemes del centre comercial Illa Carlemany; i al Sant Crist de Balaguer i a les sales parroquials i a la Seu d’Urgell (2a edició) als cinemes Guiu; en horari matinal escolar. A més, es durà a terme una projecció d’una pel·lícula per a adults, en el mateix Cinema Illa Carlemany, el proper 10 de novembre, a les 20:30h, amb l’entrada gratuïta.

Les pel·lícules que es podran veure són: “Los Rodríguez y el mas allà” per als alumnes de 3er cicle de primària; “Mi hermano persigue dinosaurios” dels alumnes de 1er cicle de secundària; “Arde Notre Dame”, pels alumnes de 2on cicle de secundària i batxillerat, i “Cerca de ti” en la sessió per a adults.

La importància d’una formació crítica i activa en entorn dels mitjans és un dels criteris que ha portat a la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell per a dur a terme aquest projecte, que arriba a la seva maduresa aportant eines als més joves en la seva vivència de l’espiritualitat i dels valors més sòlids.

El cinema, més enllà del cinema purament religiós, pot mostrar una dimensió transcendent de les persones, quan inclou personatges, temes, o situacions que expressen una perspectiva humanista sobre allò que es viu, i també aporten suport en els grans interrogants sobre el sentit de la vida i la mort, les relacions personals i de l’amor, la justícia i tants altres anhels de l’esfera filosòfica, humana i espiritual.

El projecte es va iniciar fa onze anys i cada any ha anat creixent malgrat les dificultats que en alguns moments han pogut sorgir per les circumstàncies socials dels darrers temps.