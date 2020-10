Títol: Schitt’s Creek

Durada: 30

Temàtica: Comèdia

Direcció: Eugene Levy, Daniel Levy (II)

Intèrprets: Eugene Levy, Catherine O’Hara, Daniel Levy (II)

Temporades: 6 Capítols: 67

Sinòpsi:

Schitt Creek és una comèdia familiar que gira entorn dels Rose. Quan Johnny Rose (Eugene Levy), el magnat de la botiga de vídeos perd tots els seus diners, la seva esposa, l’estrella de telenovel·les Moira (Catherine O’Hara), i els seus dos fills, l’inconformista David (Dan Levy) i la pija Alexis, han de trencar amb el seu luxós estil de vida.

D’aquesta manera, la família es veu obligada a abandonar les seves vides per reagrupar-se i reconstruir el seu imperi des de dins dels límits d’una ciutat rural on es troba el seu únic actiu, la cala de Schitt que un cop van comprar com una broma.