S’avança en el desplegament del pla de digitalització dels tràmits vinculats a vehicles

El Govern continua avançant en el desplegament del pla de digitalització dels tràmits perquè estiguin disponibles de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica i així poder fer més àgil i fàcil la tramitació per a tota la ciutadania, especialment per al sector empresarial que, tal com marca la normativa, té l’obligació de comunicar-se amb l’administració de forma digital.

És en aquest marc que aquest divendres el Govern ha mantingut una reunió telemàtica amb el sector automobilístic del país, a través de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, per a informar-los del desplegament del pla i explicar-los que tots els tràmits vinculats a vehicles ja estan disponibles en línia.

Així, la trobada ha permès detallar-los com està dissenyada la plataforma per a fer els tràmits en línia i constatar que totes aquelles gestions que fins ara es fan presencialment ja estan disponibles digitalment. Els tràmits vinculats a vehicles representen un gran volum del total de tràmits vinculats a empresa que es realitzen actualment a l’edifici de Prat de Rull –que cal recordar que des del setembre d’enguany és l’espai destinat a atendre la tramitació presencial de les empreses i que ofereix acompanyament en la digitalització.

En el marc del desplegament de la digitalització dels tràmits i de la trobada telemàtica, el Govern també ha informat el sector que a principis de 2026 tots els tràmits d’empresa vinculats a vehicles s’hauran de fer de forma obligatòria a través de la Seu Electrònica, tal com marca la normativa. Aquest és el pas natural per a continuar desplegant una administració més oberta, digital i disponibles les 24 hores del dia els set dies de la setmana. Així, la trobada ha permès també esclarir dubtes i brindar l’acompanyament necessari al sector perquè es puguin adaptar a aquest canvi.

