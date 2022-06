S’atorguen els Premis Sergi Mas – X Mostra d’arts plàstiques per a joves

Aquest dimecres s’ha donat a conèixer la resolució dels Premis Sergi Mas – X Mostra d’arts plàstiques per a joves de l’any 2022. El concurs està adreçat a joves artistes, d’entre 14 i 29 anys, i es divideix en diferents modalitats: dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat i videoart. Enguany, com és habitual, la temàtica ha estat lliure, si bé totes les obres que s’han presentat havien de ser originals i no podien haver estat premiades en altres concursos. En total s’han presentat 26 obres, repartides entre les diverses modalitats.

En la categoria A, que comprèn les edats de 14 a 17 anys, han estat premiades les obres següents:

· El dolor de la pèrdua, de l’artista Marta Moreno, amb una dotació econòmica de 900 €.

· Autoretrat de Sergi Mas, de l’artista Arabi Ilyasse, amb una dotació econòmica de 300 €.

· Obstruïda, de l’artista Carla Giribet, amb una dotació econòmica de 100 €.

En la categoria B, que comprèn les edats de 18 a 22 anys, han estat premiades les obres següents:

· L’esvaïment de la memòria en el temps, de l’artista Arnau Sánchez, i El meu desig està a les meves mans, de l’artista Sofia Viviana Yupanqui, ambdós amb una dotació econòmica de 700 € cadascuna.

· Cristino Mallo, de l’artista Arnau Sánchez, amb una dotació econòmica de 300 €.

· L’abisme d’Asmodeu, de l’artista Eric Morales, amb una dotació econòmica de 100 €.

En la categoria C, que comprèn les edats de 23 a 29 anys, han estat premiades les

obres següents:

· Davant la vida, tres mirades, de l’artista Naiara Escabias, amb una dotació econòmica de 1.000 €.

· Trementinaires, de l’artista Maeva Bouvis, amb una dotació econòmica de 500 €.

· Un mar de muntanyes, de l’artista Emma Regada, amb una dotació econòmica de 300 €.

En la valoració de les obres, el jurat ha considerat, principalment, aspectes com el domini de la tècnica artística emprada, l’interès del tema o missatge tractat i la seva interpretació i la innovació creativa i l’originalitat.

A més, els premis del 2022 inclouen la Beca Sergi Mas. Així doncs, en paral·lel als guanyadors per categoria, el jurat ha seleccionat un guanyador de la beca, que compta amb una dotació econòmica de fins a 1.500 euros. L’obra seleccionada per rebre la beca ha estat ‘El meu desig està a les meves mans’, de l’artista Sofia Viviana Yupanqui.

La dotació de la beca s’ha de justificar mitjançant la matrícula d’inscripció en una escola d’art, un centre de formació d’art, o en un o diversos cursos relacionats amb alguna modalitat d’art, abans del 31 de desembre d’aquest any. Es preveu que el lliurament dels premis als guanyadors tingui lloc durant el mes de juliol, a la sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria.