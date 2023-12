S’atorguen els ajuts a la recerca de temàtica andorrana a dos projectes per un valor total de 18.525 euros

La tercera categoria dels ajuts ha estat declarada deserta en no superar les obres presentades el procés de selecció (SFGA)

Amb l’objectiu de promoure i estimular els projectes de recerca sobre Andorra o que siguin aplicables al país, el Govern ha aprovat la resolució definitiva de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2023. La resolució ha atorgat dues ajudes per un valor de 18.525 euros, ja que una de les categories s’ha declarat deserta.

L’ajut, convocat conjuntament entre el Ministeri de Relacions Internacionals, Educació i Universitats i el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, preveu la possibilitat de presentar projectes en tres línies diferents: la primera modalitat, de caràcter genèric, atorga un ajut a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; la segona modalitat, l’ajut Lídia Armengol Vila, s’atorga a recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra; i, finalment, la tercera modalitat, l’ajut Cebrià Baraut, s’atorga a recerques per a les quals sigui necessari utilitzar com a font bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra.

La convocatòria d’enguany ha rebut un total de tres sol·licituds per a la primera categoria, dues per a la segona i dues per a la tercera. En la primera modalitat, el projecte guanyador ha estat ‘És Andorra la Vella una ciutat amiga de la gent gran? Anàlisi de la caminabilitat i la importància d’un pla nacional per al Principat d’Andorra’, de Tiago David Canelas Ferreira (8.525 euros). En la segona modalitat, el projecte guanyador ha estat ‘Descripció del parlar d’Andorra dels segles XIX i XX.’ de Xavier Rull Muruzàbal (10.000 euros). La tercera categoria s’ha declarat deserta, atès que cap de les sol·licituds presentades no ha superat el procés de selecció.