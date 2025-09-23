S’atorga la primera Beca FEDA per a dones informàtiques

La Comissió de valoració de la Beca FEDA per a dones informàtiques, formada per personal de Forces Elèctriques d’Andorra i de la Universitat d’Andorra, ha atorgat el primer ajut a Ariadna Curet Balsells. La beca, impulsada per afavorir que més dones es decantin per professions tecnològiques, permetrà a la beneficiària cursar el bàtxelor en Informàtica de la Universitat d’Andorra, una formació de primer cicle universitari, de 3 anys de durada, que forma persones que puguin dissenyar, desenvolupar i gestionar sistemes i aplicacions informàtiques i amb expertesa en seguretat informàtica, xarxes, robòtica, programació de videojocs i anàlisi de dades, entre d’altres.
Ariadna Curet ha cursat el batxillerat professional en la modalitat de tècnic/a de suport en desenvolupament de programari al sistema educatiu andorrà, i ha optat a la beca perquè vol ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la informàtica, amb un especial interès en el camp del disseny de videojocs. Curet ha començat aquest setembre les classes del bàtxelor, que cursarà a ple temps i en modalitat presencial.
La beca consisteix en una dotació econòmica per sufragar el cost de la matrícula de l’UdA i en una mensualitat de 450 euros durant els mesos lectius. D’aquesta manera, la beneficiària podrà dedicar-se plenament a la seva formació. A més, l’estudiant podrà fer l’estada formativa que inclou el pla d’estudis a FEDA i podrà ser contractada per la parapública com a eventual durant els mesos d’estiu i en finalitzar els estudis.
Tal com van remarcar el director general de FEDA, Albert Moles, i el rector de l’UdA, Juli Minoves, durant la presentació de la beca, l’objectiu de la iniciativa és propiciar la presència de més dones en professions tradicionalment masculinitzades, com és la de la informàtica; lluitar contra els estereotips de gènere que frenen l’accés de les dones a les carreres tecnològiques, i contribuir a crear més referents femenins que puguin inspirar a nenes o dones a optar per aquesta professió.
La primera convocatòria de la Beca FEDA per a dones informàtiques, que va estar oberta entre els mesos d’abril i agost, va rebre un total de tres sol·licituds.