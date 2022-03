Satisfacció entre comerciants i hotelers per les xifres assolides amb el festival Hibernation

La recuperació del festival Hibernation al Pas de la Casa ha generat un volum de vendes “molt interessant” al sector comercial i un ple total d’ocupació en apartaments turístics i hotels de la vila encampadana. Ho han indicat els representants de les activitats econòmiques, Jean Jacques Carrié per part de l’associació comercial Iniciativa Publicitària (Inpub), i el president de l’entitat que aglutina els propietaris d’allotjament d’ús turístic, Àlex Ruíz, que han posat en relleu que després de la “manca d’activitat” que van viure al llarg de la temporada passada” la celebració del festival ha incrementat notablement els volums de negoci i les ocupacions.

“Calculem, aproximadament i sense els comptes en mà, que al llarg dels tres dies potser s’han ingressat prop d’un milió d’euros, tenint en compte que cada persona que ha assistit al festival també ha anat a esquiar, ha comprat i ha menjat al poble. Estem molt contents”, ha indicat Carrié, qui ha recordat que l’Hibernation ha exhaurit totes les entrades, prop de 4.000, durant totes les actuacions. “Feia un any i mig que no teníem aquesta afluència de visitants i turistes pels carrers del Pas i els comerciants ho han agraït molt”, ha dit.

Respecte a les possibles incidències que hagin pogut comportar els assistents al festival, ha afirmat que per part del sector comercial “no hi ha hagut cap problema” i ha destacat que la carpa estava situada a l’aparcament del Bullidor, en un espai allunyat del centre de la vila i dels residents, a banda de la presència de “seguretat privada i agents de la policia” que van controlar en tot moment el bon desenvolupament de la celebració.

Quant a l’ocupació hotelera, Ruíz ha apuntat que la iniciativa ha donat un empenta a l’activitat del Pas en aquesta època de l’any, tot assenyalant que “normalment” durant el mes de març “comencem a notar el final de la temporada amb ocupacions que se situen entre el 65 i el 70%”, però ha destacat que “aquest cap de setmana hem fet ple a tots els establiments, hotels i apartaments” gràcies, almenys així ho consideren, al festival de música.

D’altra banda, en referència a l’evolució de la temporada en general, Ruíz, ha asseverat que “està sent pràcticament de rècord”, tot exposant que a banda de recuperar les xifres prepandèmia que s’assolien el 2019, durant els mesos de gener i febrer d’enguany “les hem superat”. El president de l’associació d’Empreses d’Allotjament Turístics (AEAT) també posa en relleu que encara que rebessin alguna cancel·lació, “la podíem cobrir fàcilment per l’alta demanda que hem tingut”. Amb tot, s’ha mostrat molt satisfet de la recuperació de l’activitat de la temporada d’esquí i espera que, sigui des del comú o des d’un privat, s’incentivi la realització de festivals com l’Hibernation per donar “més vida” al Pas.