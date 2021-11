Satisfacció dels paradistes a la mostra de productes agrícoles i artesans, tot i les poques vendes

La 9a Mostra de Productes Agrícoles i Artesanals d’Andorra ha tingut lloc al centre comercial Illa Carlemany. Un esdeveniment on la intenció és apropar als visitants els productes del país. Donar a conèixer productes de proximitat i de quilòmetre zero, en un dels eixos comercials més concorregut del país, és l’objectiu de la mostra de productes.

Per als artesans és una bona oportunitat, tot i això es coincideix en el fet que hi ha força afluència de visitants però poques compres. “Hi ha molta gent passejant, però comprar costa una mica més” assenyalen, tot remarcant que “s’hauria pogut vendre millor si no hi hagués tantes activitats“.

I és que els comerciants consideren que tot i que la gent està descobrint nous productes del país, “hi ha massa distraccions” per als possibles compradors.

Després del cap de setmana passat on la fira d’Andorra la Vella va complir totes les expectatives, en aquesta ocasió està costant una mica arribar als clients. En aquest sentit, creuen que hauria fet falta més publicitat, “perquè la gent sàpiga que som aquí”.