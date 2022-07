Satisfacció dels ciclistes per poder disposar de la carretera de Comallemple d’ús exclusiu

L’ús exclusiu per a ciclistes de la carretera de Comallemple, a la parròquia de la Massana, ha estat una iniciativa ben rebuda en la seva estrena aquest cap de setmana. Durant quatre hores, de 8 del matí a 12 del migdia. L’accés a Arinsal, durant aquesta estona, queda garantit amb el telecabina que és gratuït. Van ser més d’una quarantena de ciclistes els que van aprofitar aquesta mesura que pretén potenciar l’esport de la bicicleta de carretera.

“La idea és fer una carretera segura, tant per als ciclistes professionals com per als amateurs, un projecte compartit amb Mobilitat i Andorra Turisme”, afirma el conseller massanenc, Josep Maria Garrallà.

El Comú de la Massana va iniciar la passada tardor el Pla de foment del cicloturisme de la parròquia, dins el qual s’inscriu aquest nou projecte. Segons Garrallà, “continuarem treballant per a potenciar la bicicleta, en totes les seves disciplines, perquè creiem en el seu potencial a nivell esportiu i turístic, però també per ser el vehicle més sostenible”.

Pel que fa a la carretera de Comallemple, ja s’han rebut comentaris positius per part dels ciclistes, ja que es tracta d’una carretera ideal per entrenar en alçada i amb un entorn agradable. La iniciativa, que té continuïtat, ha donat el tret de sortida aquest dissabte, 23 de juliol.