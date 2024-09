Satisfacció de la FAC per l’organització dels Campionats del Món de BTT

Una bicicleta de muntanya (freepik)

Finalitzen els Campionats del Món de BTT que s’han portat a terme del 26 d’agost a l’1 de setembre a Pal-Arinsal. Gerard Riart, com a president de la FAC i tota la junta directiva vol “felicitar el comitè organitzador per haver fet uns mundials espectaculars i haver exportat la imatge d’Andorra a l’exterior, de la manera que s’ha fet”.

En l’àmbit esportiu la FAC destaca el paper del “descender” Arnau Graslaub com l’abanderat de la nova generació de ciclistes que representa a Andorra arreu. En aquest sentit, Ivan Vila, director tècnic analitzava el paper de Graslaub dient que “ha aconseguit l’objectiu que era ficar-se a la final on va mostrar el seu potencial i la seva projecció, malgrat haver tingut una caiguda”.

Pel que fa a la resta d’integrants, Ivan Vila ha explicat pel que fa a la representació femenina en la prova d’XCO a càrrec de Jèssica Cruz que “s’ha d’anar agafant experiència en proves d’aquest tipus. El nivell és molt alt i ella té molt treball a fer”.

En la categoria masculina, Vila analitzava l’actuació del sub-23, Roger Turné dient que “no ha fet mala carrera, però aquesta categoria sub-23 és molt dura. Cal pensar que és de quatre anys i aquest ha estat el seu primer any. Cal tenir paciència perquè té molt potencial”.

En categoria elit, dos corredors han estat tallats abans de finalitzar la prova. “Oriol Pi és el primer any de tecnificat i poder aquesta competició està molt per sobre del que li tocaria fer, però li ha servit per a agafar experiència i veure com la gent va molt forta”, explicava Vila que ha afegit “pel que fa a Kilian Folguera, ha fet molt bona cursa, anava ràpid, però és inevitable que amb els monstres que hi ha actualment a la graella, no es pot fer res”.

Ivan Vila ha explicat també que “problemes mecànics han impedit fer una prova normal a Xavi Jové que s’ha retirat abans de temps”.