Satisfacció al sector hoteler per l’ocupació de l’octubre, però “gran preocupació” per l’entry/exit

Andorra ha signat un altre mes -el d’octubre- amb un bon comportament turístic, amb una ocupació hotelera del 50,13%, la qual cosa significa un augment del +4,72% respecte el mateix període de 2024. Aquesta xifra representa la millor ocupació des dels registres de 2018. Dels deu mesos que ja han passat de 2025, sis han estat els millors amb dades des de fa set anys. Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) “fem una valoració molt positiva d’aquestes xifres, que confirma la solidesa de la demanda turística, l’atracció d’Andorra com destinació d’estiu, d’hivern, i, ara, també de tardor.
Les dades del mes d’octubre i els resultats globals de la temporada d’estiu confirmen que Andorra s’ha consolidat com una destinació turística de referència. “El país destaca per la diversitat dels seus atractius, la qualitat dels esdeveniments que acull, el nivell excel·lent de la seva oferta hotelera i els valors singulars de la muntanya, que combina natura, esport i activitats d’oci en un entorn únic”.
En aquest mes d’octubre ha destacat l’afluència portada per l’Andorra Masters Cycling. A destacar també, que en els 12 mesos fins a setembre de 2025, el nombre de turistes (visitants que pernocten) ha augmentat un +5,9%, confirmant aquesta sòlida tendència, en un context on els visitants globals han baixat, en aquest mateix període, un -2,3%.
El sector ha rebut la notícia de l’avançament de l’entrada en vigor del sistema entry/exit amb “gran preocupació pels dubtes a l’hora d’assegurar la capacitat de tots els establiments per a reclutar el personal suficient per a afrontar la temporada d’hivern”.