Sarmiento: “si es jutja si BPA era una empresa criminal, tots els empleats haurien d’estar acusats”

O tots els empleats de BPA són jutjats per pertànyer a una associació criminal o bé cap. Així ho ha expressat Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig, en una altra sessió del judici de la causa primera de BPA. Ha recalcat que no van col·laborar en el blanqueig de capitals del que se’ls acusa ni el van promoure i que van fer el possible per evitar-lo.

Segons Isabel Sarmiento, excap antiblanqueig de BPA, “si estem en aquesta causa primera de BPA, potser és perquè no tenim padrins”. En la seva opinió no hi ha motiu lògic pel qual, per exemple, els auditors del banc no han estat encausats per blanqueig i una vintena d’exgestors, sí. Els acusats consideren que l’origen de l’afer judicial és polític.

Sarmiento ha dit que “si es jutja si som una empresa criminal, hauríem d’estar acusats tots els empleats del banc o cap”. Ha anat més enllà i ha negat que tinguessin “ignorància deliberada” respecte del blanqueig de capitals. I especialment en el cas de l’empresari Rafael Pallardó que, segons la fiscalia, hauria desviat fons d’origen criminal a través de l’entitat financera.

El paper que ha jugat l’empresari valencià i client de BPA Rafael Pallardó és un dels elements centrals del judici de la causa primera de BPA. Era un intermediari de la màfia xinesa de Gao Ping que blanquejava fons il·lícits o, simplement, un defraudador fiscal a gran escala a Espanya?