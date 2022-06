Les sardines en escabetx és un plat tradicional que prové de la gastronomia àrab. Aquesta típica salsa pot a més incloure’s en molts altres plats amb els quals queda molt bé com el conill, el pollastre o els musclos.

Els ingredients que necessitarem són:

1 kg de sardines.

4 dents d’all.

1 ceba.

1 pastanaga.

1 culleradeta de pebre roig dolç.

2 o 3 fulles de llorer.

70 ml de vi blanc.

100 ml vinagre.

Sal.

Farina per a arrebossar.

Oli d’oliva verge extra.

Preparació:

Començarem netejant bé les sardines (si no ens les han preparat a la peixateria). Per a això, traurem els budells, els caps i totes les escates que ens sigui possible.

Una vegada netes, les salarem, les enfarinarem i les fregirem en abundant oli.

És aconsellable que quedin dauradetes per fora, però no massa fetes per dins, pel que no les tindrem més de dos o tres minuts per cada costat.

Les reservarem sobre paper de cuina perquè es vagi absorbint l’excés d’oli.

Mentrestant, en una paella amb oli, fregirem l’all tallat a làmines, les fulles de llorer, la pastanaga a rodanxes i la ceba en tires.

Quan estiguin daurades les verdures, afegirem el vi blanc i el pebre roig i ho deixarem coure durant una mitja hora a foc lent a fi que s’evapori l’alcohol.

Passat aquest temps, afegirem les sardines i les cobrirem amb el vinagre, mantenint la cocció per altres 10 minuts més.

Quan estiguin fetes, les deixarem reposar durant unes hores, millori inclús d’un dia per l’altre