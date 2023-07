Sardanes a Escaldes amb la cobla Vents de Riella

Una ballada de sardanes (ARXIU)

El Comú d’Escaldes-Engordany segueix oferint una nova edició del cicle Colors de Música que té lloc durant els mesos de juliol, agost i setembre i que posa a l’abast de tothom art, dansa, teatre i música en directe. En total són una trentena d’actes que es desenvolupen en diferents indrets de la parròquia.

Per a avui dissabte, dia 29 de juliol, hi ha prevista una ballada de sardanes amb les notes musicals de la Cobla Vents de Riella. La seva actuació es durà a terme a partir de les 20 hores. La ballada tindrà com a escenari la plaça Coprínceps d’Escaldes.