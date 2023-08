Saragossa i FC Andorra encapçalen la lliga SmartBank

Imatge del partit FC Andorra 3 – Cartagena 2 (FC Andorra)

A manca de dos partits que resten per disputar-se de la segona jornada de la lliga SmartBank, el Saragossa i l’FC Andorra són els dos únics conjunts que han guanyat els seus dos compromisos. Es poden afegir a aquesta fita l’Eldense i el Tenerife.

L’Eldense visitarà el camp del Vila-real B, mentre que el Tenerife es desplaçarà al terreny de joc de l’Osca. Sens dubte, està sent un molt bon inici de temporada per als tricolors, sumant 6 punts de 6 possibles. Els homes d’Eder Sarabia intentaran fer-se amb la tercera victòria consecutiva el proper cap de setmana (diumenge, a les 19:30 hores), quan viatjaran fins a Amorebieta-Etxano per a enfrontar-se al conjunt local.