S’apuja un 4% els abonaments del BC Andorra i neix una nova grada d’animació

Entrenament del BC Andorra (AndorraDifusió)

“Només aquí”. Aquest és el nom de la campanya d’abonaments del BC Andorra per a la temporada 2025-2026, que s’iniciarà el 25 de juny i s’allargarà fins al 4 de juliol. Així ho publica aquest dilluns AndorraDifusió. Passada aquesta data l’increment de preus serà d’un 40%. El carnet de soci simpatitzant es manté en 50 euros, 100 si algú es fa nou soci, i l’abonament puja un 4% respecte la temporada passada.

Els preus van de 237 euros, el més car, a 48 el més econòmic. Els abonats que vulguin canviar de localitat tenen fins dijous per a sol·licitar el canvi, que només es pot fer a l’estand que hi ha a l’Illa Carlemany. Com a novetat, la temporada vinent hi haurà una nova grada d’animació, on ara s’ubica la Penya Tricolor.